Ue – Piano salute, attentato europeo al nostro vino (Di giovedì 4 febbraio 2021) – La rettifica del Vice-Presidente Margaritis Schinas in realtà conferma la volontà della Commissione di "sensibilizzare" sui rischi della dieta mediterranea: un Piano da 4 miliardi che penalizza il made in Italy, come afferma UIV. Roma – Oggi è stata celebrata la 21° giornata mondiale della lotta al cancro e ieri la Commissione Europea ha presentato il "Piano d'azione in difesa della salute dei cittadini Europei". Un Piano da 4 miliardi di euro su tre principi basilari: prevenzione, promozione di stili di vita salutari e sensibilizzazione verso i fattori di rischio. Quindi non solo pandemia e coronavirus ma anche raccomandazione allo stile di vita ed all'alimentazione; ove è prevista e raccomandata l'attenzione e l'etichettatura dei cibi in commercio. Naturalmente in favore dell'alimentazione da "prodotti puliti" e ...

Ultime Notizie dalla rete : Piano salute Pubblicato il quarto Bilancio di Sostenibilità di SETA S.p.A.

... gli sforzi compiuti da SETA nel corso dell'ultimo anno per garantire la salute e la sicurezza del ... le linee - guida strategiche tracciate nel Piano Industriale 2019 - 2022 proposto dal Consiglio di ...

Mipaaf: insediato il Tavolo della filiera della canapa industriale

... ci poniamo l'obiettivo di approvare un piano di sviluppo del settore affinché si evidenzino i ... rappresentanti dei ministeri dell'Interno, della Salute, dello Sviluppo economico, dell'Ambiente, dell'...

Piano Pandemico: indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro InSic, il quotidiano online per i professionisti della sicurezza Piano vaccinale, fondamentale per diritto alla salute, al lavoro e allo studio

“Il Piano vaccinale sarà fondamentale per conciliare Diritto alla Salute, al Lavoro e allo Studio. E altrettanto fondamentale sarà il coinvolgimento dei medici del lavoro”. E’ stato questo il focus pr ...

Piano vaccini anti-Covid,in Sicilia cambia la fase due

Avranno priorità coloro che soffrono di patologie che hanno compromesso un organo vitale. Per gli under 55, inizialmente previsti nella fase 3 che scatterà a fine estate, la vaccinazione potrebbe esse ...

