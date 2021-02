Tuffi, Coppa Tokyo 2021: presenti Noemi Batki e Maicol Verzotto. Problemi alla caviglia per Tocci (Di giovedì 4 febbraio 2021) Signore e signori si torna a saltare. Il trampolino e la piattaforma torneranno nuovamente protagonisti in occasione della Coppa Tokyo 2021. La piscina “Bruno Bianchi” da venerdì 5 a domenica 7 febbraio sarà un’occasione per veder gareggiare i tuffatori del Bel Paese, anche se alcune cose bisogna sottolinearle. In primo luogo, la rassegna nazionale non sarà più valida per selezionare gli atleti in vista degli eventi internazionali (Campionati Europei e FINA Diving World Cup), ma avrà un valore indicativo per verificare l’effettivo livello di preparazione delle tuffatrici e dei tuffatori. In buona sostanza, sarà un evento utile per tornare a gareggiare, dal momento che la pandemia Covid-19 ha portato a questa decisione. Una truppa italiana che si prepara all’appuntamento con qualche pezzo mancante: Giovanni Tocci non ci ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Signore e signori si torna a saltare. Il trampolino e la piattaforma torneranno nuovamente protagonisti in occasione della. La piscina “Bruno Bianchi” da venerdì 5 a domenica 7 febbraio sarà un’occasione per veder gareggiare i tuffatori del Bel Paese, anche se alcune cose bisogna sottolinearle. In primo luogo, la rassegna nazionale non sarà più valida per selezionare gli atleti in vista degli eventi internazionali (Campionati Europei e FINA Diving World Cup), ma avrà un valore indicativo per verificare l’effettivo livello di preparazione delle tuffatrici e dei tuffatori. In buona sostanza, sarà un evento utile per tornare a gareggiare, dal momento che la pandemia Covid-19 ha portato a questa decisione. Una truppa italiana che si prepara all’appuntamento con qualche pezzo mancante: Giovanninon ci ...

