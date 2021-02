Troppi contagi nelle scuole superiori in Campania, De Luca valuta una nuova ordinanza per ripristinare la dad (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’aumento dei contagi nelle scuole superiori in Campania delle ultime settimane potrebbe portare il governatore De Luca a bloccare la didattica in presenza. L’Unità dei Crisi della Regione monitorerà l’andamento dei contagi nelle scuole superiori in Campania che potrebbe portare a un nuovo stop della didattica in presenza dal 15 febbraio. Lo si apprende da Leggi su 2anews (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’aumento deiindelle ultime settimane potrebbe portare il governatore Dea bloccare la didattica in presenza. L’Unità dei Crisi della Regione monitorerà l’andamento deiinche potrebbe portare a un nuovo stop della didattica in presenza dal 15 febbraio. Lo si apprende da

GruppoFICamera : RT @Vincenza_Lab: #4febbraio #COVID19 ancora troppi morti, ancora troppi contagi, vaccini a rilento e l’emergenza sanitaria che non molla l… - PadulaVincenzo : RT @Vincenza_Lab: #4febbraio #COVID19 ancora troppi morti, ancora troppi contagi, vaccini a rilento e l’emergenza sanitaria che non molla l… - forza_italia : RT @Vincenza_Lab: #4febbraio #COVID19 ancora troppi morti, ancora troppi contagi, vaccini a rilento e l’emergenza sanitaria che non molla l… - Vincenza_Lab : #4febbraio #COVID19 ancora troppi morti, ancora troppi contagi, vaccini a rilento e l’emergenza sanitaria che non m… - Bittime2 : #COVID #draghiPremier Un invito a tutti quelli che non lo fanno perché ogni giorno ne vedo troppi e non vedo con… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi contagi Troppi contagi in paese: negato l'accesso in ospedale ai cittadini di Campomarino

Necessario l'intervento del sindaco Silvestri che ha segnalato l'accaduto ai vertici dell'Asrem, i quali hanno garantito che i pazienti saranno ricontattati in tempi brevi CAMPOMARINO. Troppi contagi in paese e, per questo, ai cittadini di Campomarino sarebbe stato negato l'accesso all'ospedale San Timoteo di Termoli. A riferirlo è il sindaco Piero Donato Silvestri, che dopo aver ...

Coronavirus, allarme del prefetto: 'Troppe leggerezze, rischiamo zona rossa'

...vista dei contagi da Covid - 19 si pone sempre al secondo posto, se non al primo, in Lombardia. E ad essere preoccupato è il prefetto di Brescia Attilio Visconti nel momento in cui si vedono troppi ...

Troppi contagi, Chiusi ha paura LA NAZIONE Troppi contagi nelle scuole superiori in Campania, De Luca valuta una nuova ordinanza per ripristinare la dad

L'aumento dei contagi nelle scuole superiori in Campania delle ultime settimane potrebbe portare De Luca a bloccare la didattica in presenza ...

Troppi contagi, nuovo rischio chiusura scuole superiori in Campania

L'Unita' dei Crisi della Regione Campania potrebbe portare a un nuovo stop della didattica in presenza dal 15 febbraio ...

Necessario l'intervento del sindaco Silvestri che ha segnalato l'accaduto ai vertici dell'Asrem, i quali hanno garantito che i pazienti saranno ricontattati in tempi brevi CAMPOMARINO.in paese e, per questo, ai cittadini di Campomarino sarebbe stato negato l'accesso all'ospedale San Timoteo di Termoli. A riferirlo è il sindaco Piero Donato Silvestri, che dopo aver ......vista deida Covid - 19 si pone sempre al secondo posto, se non al primo, in Lombardia. E ad essere preoccupato è il prefetto di Brescia Attilio Visconti nel momento in cui si vedono...L'aumento dei contagi nelle scuole superiori in Campania delle ultime settimane potrebbe portare De Luca a bloccare la didattica in presenza ...L'Unita' dei Crisi della Regione Campania potrebbe portare a un nuovo stop della didattica in presenza dal 15 febbraio ...