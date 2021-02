Tre civili voleranno nello spazio da turisti con un biglietto da 10 dollari Ecco come verranno assegnati i posti per la missione storica

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Viaggiarea soli 10: negli ultimi mesi del 2021 un volo potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia e aprire all’umanità la strada del turismo spaziale.? Grazie alla collaborazione tra Elon Musk, fondatore di SpaceX, che per laspedizione, denominata Inspiron4, mette a disposizione le sue tecnologie e Jared Isaacman, che guiderà lae che ha già acquistato tutti i biglietti disponibili per il viaggio epocale. Da quanto si legge sul sito di SpaceX dedicato alla, oltre al pilota, a bordo della navicella Dragon siederanno tre: uno, già scelto, è un ambasciatore dell’ospedale St. Jude, il secondo, invece, sarà un imprenditore che utilizza i servizi messi a disposizione dalla società Shift4 ...

gabrielanthonyp : RT @twittfilosofici: Siamo disposti a rinunciare alle maggiori conquiste civili degli ultimi tre secoli (libertà, democrazia, abbandono del… - NottolaM : RT @twittfilosofici: Siamo disposti a rinunciare alle maggiori conquiste civili degli ultimi tre secoli (libertà, democrazia, abbandono del… - AdeleBudina : RT @twittfilosofici: Siamo disposti a rinunciare alle maggiori conquiste civili degli ultimi tre secoli (libertà, democrazia, abbandono del… - twittfilosofici : Siamo disposti a rinunciare alle maggiori conquiste civili degli ultimi tre secoli (libertà, democrazia, abbandono… - ClarkeVivo : RT @andreabettini: La prima missione interamente commerciale in orbita intorno alla Terra sarà effettuata nell'ultimo trimestre dell'anno c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre civili

... e non avranno luogo le tante manifestazionie popolari, che solitamente si accompagnano ... racchiuse in una teca, le reliquie del santo: pare che esse siano state portate nella città dai......l'attenzione sul tariffario adottato dal Comune di Salerno per la celebrazione dei matrimoni. Passione, motivazione e flessibilità leleve che ogni giorno mi portano a "seguire" le notizie ...Rigettate le istanze dell’architetto Rispoli di Castelfranco contro i tre anni di pena. Giustizia lenta: la prescrizione annulla la condanna di Prisciandaro, tecnico a Carpi ...TRIESTE Tre mesi di reclusione con la condizionale e 200 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Questa la condanna inflitta dal gup Giorgio Nicoli a Denis Krasti, dipendente “assen ...