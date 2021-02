Travaglio e la valutazione oggettivamente soggettiva del governo Draghi

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo la definitiva caduta delguidato dal camaleontico (per via dei colori delle maggioranze che lo hanno appoggiato in questo biennio abbondante a Palazzo Chigi) in tanti attendevano il commento ufficiale di Marcosul. Oggi, in prima pagina sull’edizione cartacea de Il Fatto Quotidiano, il direttore ha assicurato che il suo giornale giudicherà l’eventuale (e probabile) esecutivo guidato dall’ex Presidente della Banca Centrale Europea come fatto con tutti gli altri. Ma i criteri citati dal giornalista sembrano essere un po’ troppo contraddittori. LEGGI ANCHE > Salvini lo dice a Mario«qualora fosse in collegamento» su IG «Se nascerà, ilsarà giudicato dal Fatto come tutti gli altri: ne valuteremo maggioranza, ...