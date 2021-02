Tottenham-Chelsea giovedì | ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Rispettivamente sesti e settimi in classifica, con gli stessi punti, trentatré, anche se la squadra di Mourinho ha giocato una partita in meno, i due club della capitale hanno perso leggermente contatto con il treno Champions League. I Blues hanno perso anche il loro allenatore Frank Lampard, sostituito per scarso rendimento dal tedesco Thomas Tuchel. InfoBetting: Scommesse Sportive e

SkySport : ?? NUOVO CAPITOLO ??? Tottenham ?? Chelsea ? Alle 21.00 ?? Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football #SkySport #SkyPremier… - cmdotcom : #Premier: #TottenhamChelsea LIVE alle 21, le formazioni ufficiali: Carlos Vinicus contro Werner… - SkySport : Tottenham-Chelsea, le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Premier: Tottenham-Chelsea LIVE alle 21: Il big match di giornata è il derby di Londra tra...… - baldwvin : Stasera Tottenham Chelsea ma vedrò solo il primo tempo perché mia sorella vuole vedere la serie ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Chelsea

Sky Sport

DIRETTA: I TESTA A TESTA Prima di dare la parola al campo per la diretta di, atteso big match della 22giornata della Premier League, certo ci pare interessante andare a ...Per Thomas Tuchel stasera alle 21 sarà il primo derby di Londra contro il. In conferenza stampa il neo allenatore delperò è sembrato rilassato e ha provato a stemperare la tensione: 'Cosa mangio quando voglio festeggiare dopo una vittoria? Amo la pizza e ...Diretta Tottenham Chelsea. Streaming video e tv del match valevole per la ventiduesima giornata della Premier League inglese ...Commenta con noi Tottenham Chelsea di Premier League 2020/2021: seguiamo le formazioni ufficiali, il pre-partita, la diretta di Tottenham Chelsea e commentiamo insieme le news di oggi.