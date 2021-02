Tosca | spericolati giochi vocali | rivisitazioni e cover di grandi artisti scoperti per caso nel nuovo album “D’altro Canto”

Leggi su domanipress

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il disco – Si chiamaed è ildisco diin edizione limitata e numerata (300 copie, Officina Teatrale), acquistabile dal 14 febbraio su supporto fisico (per ora) solo tramite il sito ufficiale www.tizianadonati.it e in digitale sulle principali piattaforme in streaming. Come suggerisce il titolo, è l’altrodi una ricercatrice musicale senza sosta, undici tracce, undici piccole divagazioni musicali, comestessa ama definirle, che sono anche learrangiate ed eseguite da Giovanna Famulari al violoncello e Massimo De Lorenzi alla chitarra, durante l’omonima trasmissione di successo che la cantante ha condotto, lo scorso ottobre su Radio3, con il giornalista e autore Rai Giorgio Cappozzo. Una raccolta intima e ...