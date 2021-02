Torrione | impatto sul lungomare Tafuri tra auto e moto | un ferito FOTO

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incidente si è verificato in mattinata a Salerno sulnel quartiere di. A restare coinvolto un uomo in sella ad un ciclore che si è scontrato con un’mobile, una Lancia Dedra. Nell’avvenuto all’altezza della chiesa di Santa Maria ad Martyres, è rimastoil centauro che probabilmente è stato sorpreso dalla vettura mentre si accingeva a svoltare in Via Alfonso Guariglia. Ad avere la peggio ilciclista, che è finito al suolo, soccorso dall’equipaggio del 118 da un’ambulanza della croce Rossa. Traffico immediatamente in tilt sulsalernitano, all’altezza della Piscina comunale dove si è verificato il sinistro. I primi a gestire l’intervento di ...

Ultime Notizie dalla rete : Torrione impatto

anteprima24.it

... il corso d'acqua che sfocia in prossimità dele che a causa delle alluvioni autunnali e ... Un maestoso sparviere, probabilmente ferito da un precedente, è caduto in un campo da tennis ......del secondo lotto sul tratto di litorale che comprende Torre Angellara e il quartiere, a ... Infine, abbiamo avviato la procedura con il progetto già in Regione per la valutazione di...Un incidente si è verificato in mattinata a Salerno sul lungomare Tafuri nel quartiere di Torrione. A restare coinvolto un uomo in sella ad un ciclomotore che si è scontrato con un’automobile, una ...L'INIZIATIVACORTINA Il video Nessun dorma per Cortina 2021 è un progetto corale, per esaltare in musica, e con il bel canto, i Campionati del mondo di sci alpino. Questo omaggio allo sport, ...