Torino, colloquio Nicola-Nkoulou: il tecnico vuole capire le motivazioni del difensore (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nicolas Nkoulou va in scadenza a giugno e l’allenatore del Torino Nicola vuole capire le motivazioni del difensore Nicolas Nkoulou è rimasto al Torino anche al termine di gennaio nonostante il contratto in scadenza a giugno e le intenzioni chiari di non rinnovare. Il difensore allora fa ancora parte del gruppo e, come riportato da Tuttosport, c’è stato un colloquio con Davide Nicola. L’allenatore granata vuole capire le motivazioni di Nkoulou e vedere se è concentrato sul Torino. Il camerunese è rimasto e Nicola vuole ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021)va in scadenza a giugno e l’allenatore delledelè rimasto alanche al termine di gennaio nonostante il contratto in scadenza a giugno e le intenzioni chiari di non rinnovare. Ilallora fa ancora parte del gruppo e, come riportato da Tuttosport, c’è stato uncon Davide. L’allenatore granataledie vedere se è concentrato sul. Il camerunese è rimasto e...

