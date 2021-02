Tiziano Ferro testimonial nella campagna del Ministero contro l’abbandono degli animali (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tiziano Ferro: 40 anni in musica guarda le foto Dalla parte degli animali. Tiziano Ferro è il testimonial della campagna Code di Casa lanciata dal Ministero della salute per sensibilizzare all’adozione e contrastare l’abbandono degli animali domestici. «Un onore enorme» scrive la star della musica Italiana sul suo profilo Instagram, sul quale vanta 2,1 milioni di follower. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 febbraio 2021): 40 anni in musica guarda le foto Dalla parteè ildellaCode di Casa lanciata daldella salute per sensibilizzare all’adozione e contrastaredomestici. «Un onore enorme» scrive la star della musica Italiana sul suo profilo Instagram, sul quale vanta 2,1 milioni di follower. Leggi anche ...

stanzaselvaggia : Per il fisco Tiziano Ferro ha evaso 6 milioni di euro, per i giudici “ha un elevato livello economico e culturale,… - Emyli009 : RT @simacheansia: il cinema di oggi è presentato da Fedez con un mazzo di fiori a Francesca Michielin per farsi perdonare con Xdono di Tizi… - Silvana35366131 : RT @Emilystellaemi2: Tiziano Ferro scelto dal Ministero della Salute contro l'abbandono - lagiusydinic : RT @simacheansia: il cinema di oggi è presentato da Fedez con un mazzo di fiori a Francesca Michielin per farsi perdonare con Xdono di Tizi… - Raffipaffy : Fedez che porta un mazzo di fiori a.Francesca Michielin per farsi perdonare con Xdono di Tiziano Ferro in sottofond… -