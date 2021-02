TikTok vietato ai 13enni. Ma in Rete è boom di bimbi "sexy-artisti" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nino Materi Norme più severe, ma a volte sono proprio i genitori a fare da "manager" ai loro figli L'ologramma del «signor» TikTok ha scritto al nostro Garante della protezione dei dati personali, promettendo solennemente: «Adotteremo misure per bloccare l'accesso agli utenti minori di 13 anni, valutando l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell'età»; «Inoltre - è l'impegno del social cinese con la nostra Authority sulla privacy - lanceremo una campagna informativa per sensibilizzare figli e genitori». Va bene intervenire sui «figli», ma non meno rilevante è lavorare sui «genitori». Considerato che in alcuni casi - certo minoritari, ma comunque rappresentativi di un fenomeno inquietante - sono addirittura le madri e i padri (cioè chi che dovrebbe tutelare i piccoli dai rischi della Rete) ad esporre i ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nino Materi Norme più severe, ma a volte sono proprio i genitori a fare da "manager" ai loro figli L'ologramma del «signor»ha scritto al nostro Garante della protezione dei dati personali, promettendo solennemente: «Adotteremo misure per bloccare l'accesso agli utenti minori di 13 anni, valutando l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell'età»; «Inoltre - è l'impegno del social cinese con la nostra Authority sulla privacy - lanceremo una campagna informativa per sensibilizzare figli e genitori». Va bene intervenire sui «figli», ma non meno rilevante è lavorare sui «genitori». Considerato che in alcuni casi - certo minoritari, ma comunque rappresentativi di un fenomeno inquietante - sono addirittura le madri e i padri (cioè chi che dovrebbe tutelare i piccoli dai rischi della) ad esporre i ...

