TikTok ha trovato un accordo per rimanere online in Italia: ecco cosa dovrà fare (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alcune settimane fa vi abbiamo parlato di come TikTok rischiasse di essere bloccato in Italia dal Garante della Privacy dopo la morte di una bambina di 10 anni, la quale secondo alcune supposizioni avrebbe perso la vita cercando di imitare una challenge sulla famosa piattaforma. Nonostante ancora oggi il collegamento tra le due cose non sia ancora stato accertato, TikTok si è vista costretta ad adottare delle soluzioni per proteggere i più piccoli, rispettando così le indicazioni del Garante della Privacy. Oggi si viene a sapere che TikTok ha deciso di prendere posizione ed agire con tutti i mezzi a sua disposizione. Il 9 febbraio infatti TikTok chiederà a tutti gli utenti Italiani di inserire nuovamente la data di nascita: tutti coloro che dichiareranno di avere meno di 13 ...

