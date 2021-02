The Nioh Collection in azione nel trailer di lancio tra miglioramenti e nuove funzionalità (Di giovedì 4 febbraio 2021) Team Ninja e Koei Tecmo stanno portando il doppio dell'azione di Nioh ai giocatori PS5 con The Nioh Collection, che verrà lanciato domani, 5 febbraio. La Collection include Nioh Remastered - The Complete Edition e Nioh 2 Remastered - The Complete Edition, con entrambi i titoli che supportano il gameplay in 4K / 60 FPS e 120 FPS. Nel frattempo, più in basso è disponibile il trailer di lancio. Insieme alle loro campagne base, entrambi i remaster includono tutti i rispettivi pacchetti espansione. Altre caratteristiche includono il cross-play e il trasferimento di salvataggio per i giocatori di Nioh 2 su PS4 e PS5 insieme a un'opzione di upgrade gratuito (che purtroppo non si applica a Nioh 1). D'altra ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Team Ninja e Koei Tecmo stanno portando il doppio dell'diai giocatori PS5 con The, che verrà lanciato domani, 5 febbraio. LaincludeRemastered - The Complete Edition e2 Remastered - The Complete Edition, con entrambi i titoli che supportano il gameplay in 4K / 60 FPS e 120 FPS. Nel frattempo, più in basso è disponibile ildi. Insieme alle loro campagne base, entrambi i remaster includono tutti i rispettivi pacchetti espansione. Altre caratteristiche includono il cross-play e il trasferimento di salvataggio per i giocatori di2 su PS4 e PS5 insieme a un'opzione di upgrade gratuito (che purtroppo non si applica a1). D'altra ...

Eurogamer_it : The #Nioh Collection si mostra nel trailer di lancio. - Stay_Nerd : Nioh 2: The Complete Edition – Il Giappone brucia su PC - spaziogames : Scopriamo la #NiohCollection per #PS5 nella nostra recensione - GameIndustry_IT : Nioh 2: The Complete Edition - Recensione della versione Steam - tuttoteKit : The #Nioh Collection tra trailer di lancio, migliorie e nuovi dettagli #KoeiTecmo #Nioh2 #PS5 #TeamNinja… -