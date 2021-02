The Equalizer 2 – Senza perdono: trama, cast e anticipazioni film su Rai 2 (Di giovedì 4 febbraio 2021) La prima serata del giovedì si apre all’insegna dell’alta tensione con The Equalizer 2 – Senza perdono. La pellicola del 2018, in onda stasera 4 febbraio 2021 dalle 21:20 su Rai 2, è stata diretta da Antoine Fuqua, regista e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Training Day, King Arthur, Attacco al potere – Olympus has fallen , Shooter e I magnifici 7. L’avvincente lungometraggio, secondo capitolo dell’omonimo film del 2014, ha potuto contare sulla sceneggiatura di Richard wenk, il montaggio di Conrad Buff IV mentre la fotografia e le musiche sono state affidate rispettivamente a Oliver Wood e Harry Gregson-Williams. Ma vediamo insieme quale incredibile storia racconta The Equalizer 2! The Equalizer ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 4 febbraio 2021) La prima serata del giovedì si apre all’insegna dell’alta tensione con The2 –. La pellicola del 2018, in onda stasera 4 febbraio 2021 dalle 21:20 su Rai 2, è stata diretta da Antoine Fuqua, regista e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Training Day, King Arthur, Attacco al potere – Olympus has fallen , Shooter e I magnifici 7. L’avvincente lungometraggio, secondo capitolo dell’omonimodel 2014, ha potuto contare sulla sceneggiatura di Richard wenk, il montaggio di Conrad Buff IV mentre la fotografia e le musiche sono state affidate rispettivamente a Oliver Wood e Harry Gregson-Williams. Ma vediamo insieme quale incredibile storia racconta The2! The...

CorriereCitta : The Equalizer 2, stasera in tv: a che ora inizia, cast, trama, trailer, tutto sul film in onda su Rai 2… - SpettacolandoTv : #TheEqualizer2 – Senza perdono | questa sera in prima tv su Rai 2 - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai2 il film “The Equalizer 2” in prima visione tv - Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: Film Tv giovedì 4 febbraio: Quella casa nel bosco, The Equalizer 2, Limitless - VigilanzaT : Film Tv giovedì 4 febbraio: Quella casa nel bosco, The Equalizer 2, Limitless -