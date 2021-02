Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 febbraio 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giuseppe Conte scende in campo e da’ il via libera alla partecipazione dei Cinque Stelle al governo Draghi. “I sabotatori vanno cercati altrove”, dice il presidente del consiglio dimissionario, respingendo le accuse di essere un ostacolo alla formazione del nuovo esecutivo. Conte assicura che sara’ in campo sia per quanto riguarda la coalizione con Pd e Leu, sia per il partito di Beppe Grillo. “Auspico un governo politico che sia solido e che abbia la sufficiente coesione per operare scelte eminentemente politiche”, dice Conte. Intanto l’ex governatore della Bce ha avviato le consultazioni che dureranno fino a sabato. Pieno e incondizionato sostegno da parte di Carlo Calenda che invita a non legare le mani al nuovo esecutivo. Per Emma Bonino prioritarie sono le vaccinazioni e il recovery. BERLUSCONI APRE A DRAGHI, CENTRODESTRA SI SPACCA Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giuseppe Conte scende in campo e da’ il via libera alla partecipazione dei Cinque Stelle al governo Draghi. “I sabotatori vanno cercati altrove”, dice il presidente del consiglio dimissionario, respingendo le accuse di essere un ostacolo alla formazione del nuovo esecutivo. Conte assicura che sara’ in campo sia per quanto riguarda la coalizione con Pd e Leu, sia per il partito di Beppe Grillo. “Auspico un governo politico che sia solido e che abbia la sufficiente coesione per operare scelte eminentemente politiche”, dice Conte. Intanto l’ex governatore della Bce ha avviato le consultazioni che dureranno fino a sabato. Pieno e incondizionato sostegno da parte di Carlo Calenda che invita a non legare le mani al nuovo esecutivo. Per Emma Bonino prioritarie sono le vaccinazioni e il recovery. BERLUSCONI APRE A DRAGHI, CENTRODESTRA SI SPACCA

