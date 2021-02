Terzo figlio per Caterina Balivo che è tornata in tv dopo la paura (Foto) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Caterina Balivo aspetta il Terzo figlio? La rivista Oggi sceglie lei per la copertina di questa settimana. La conduttrice è tornata in tv dopo quasi un anno dal suo famoso addio a Vieni da me. Il Terzo figlio per la Balivo è solo un desiderio perché mentre lo dice confida che sono già tanti in famiglia, che la famiglia allargata non è certo semplice da gestire. Un marito impegnato e impegnativo, così Caterina Balivo definisce Guido Maria Brera. Poi ci sono i piccoli Guido Alberto e Cora, il primogenito legatissimo a lei, la piccola più indipendente ma ancora molto piccola. E poi ci sono i figli di Brera, soprattutto la più piccola che spesso è con loro a Roma. Dietro tutto questo c’è stata anche la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 febbraio 2021)aspetta il? La rivista Oggi sceglie lei per la copertina di questa settimana. La conduttrice èin tvquasi un anno dal suo famoso addio a Vieni da me. Ilper laè solo un desiderio perché mentre lo dice confida che sono già tanti in famiglia, che la famiglia allargata non è certo semplice da gestire. Un marito impegnato e impegnativo, cosìdefinisce Guido Maria Brera. Poi ci sono i piccoli Guido Alberto e Cora, il primogenito legatissimo a lei, la piccola più indipendente ma ancora molto piccola. E poi ci sono i figli di Brera, soprattutto la più piccola che spesso è con loro a Roma. Dietro tutto questo c’è stata anche la ...

