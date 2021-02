Ter Stegen spicca il volo Il Barcellona | “Come un aeroplano”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Le prodezze volanti di Marc-André Terhanno abituato i tifosi dela non disperarsi troppo quando arriva un tiro in porta. L'impossibile è possibile con un fuoriclasseil portiere tedesco. Il club catalano sui social ha ironizzato sull'abilità del suo estremo difensore nel volare a togliere il pallone dall'incrocio dei pali: "E' la TerAirlines". Insomma, benvenuti a bordo. ITA Sport Press.

All in blaugrana ? La coppa era una questione seria per il Barça, lo si era capito bene guardando il primo degli undici in campo dall'inizio:, con buona pace di un Neto che finora aveva ...Diego Martinez Barcellona (4 - 3 - 3):, Sergi Roberto (56 Dest), Araujo, Umtiti (65 Braithwaite), Alba; Busquets (76 Riqui Puig), De Jong, Pedri (106 Lenglet); Trincão (63 Dembélé), Messi, ...Negli ultimi sei mesi, d'altronde, ha collezionato altri 3 errori clamorosi, contro Torino, Benevento e Verona Dopo l'uscita a vuoto nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, Sa ...GRANADA (Spagna) – Una partita folle, dalle mille emozioni, regala al Barcellona il pass per le semifinali di Coppa del Re. Eliminato il Granada, prossimo avversario europeo del Napoli, al quale non r ...