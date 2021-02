Tennis | Paula Badosa negativa al Covid-19 dopo 21 giorni

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ottime notizie per lata, che21è finalmenteal-19. La giocatrice spagnola era risultata positiva ad uno dei primi test effettuati all’arrivo a Melbourne ed aveva dovuto trascorrere ben 3 settimane in isolamento. Finalmente il peggio sembra essere alle spalle e la 23enne ha postato sui social una foto in cui si allena con il suo coach. “Che sensazione. Primo allenamento21di lockdown. Libertà” si legge nel post. What a feeling! First hit after 21 days lockdown. Freedom?? #1am pic.twitter.com/Vw5iu6RZsC —(@) February 3, 2021 SportFace.