Tennis, Camila Giorgi precisa: "Mi piace fare quello che faccio, non sono la nuova Chiara Ferragni. La mia preparazione è stata intensa" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Camila Giorgi metti i puntini sulle i rispetto ai temi d'attualità che la riguardano. In primis, le questioni di campo. Camila, infatti, è stato costretta al ritiro nel secondo turno del Yarra Valley Classic. L'azzurra aveva come avversaria la campionessa degli Australian Open 2020 Sofia Kenin e la prestazione era stata più che buona, pur perdendo il primo parziale 7-5. Sfortunatamente un problema alla coscia sinistra l'ha costretta al ritiro e ora le sue condizioni saranno da verificare in vista del Major australiano che prenderà il via l'8 febbraio: "Allucinante mi sia fatta male in questo modo, perché la preparazione è stata ottima e durissima. Sei ore al giorno, senza eccezioni, eppure sono cose che capitano, spero la risonanza dia risposte confortanti", le sue ...

