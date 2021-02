Tale of Immortal è il nuovo incredibile fenomeno tutto cinese di Steam (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una settimana in early access ed è già tra i titoli più popolari di Steam: Tale of Immortal ha difatti totalizzato un picco di 172mila giocatori, rendendolo il quinto gioco attualmente più popolare della piattaforma. Non si tratta solo di una moda, oltretutto: il rating è alto, con 15mila recensioni positive e un user score dell'86%. Un risultato incredibile per un titolo appena uscito e giocabile unicamente in lingua cinese. Tale of Immortal, oltretutto, non è neanche il classico MMO o MOBA in grado di sconvolgere il mercato asiatico: è un sandbox con molti elementi simulativi, con lo scopo ultimo di ascendere dalla propria condizione di umanità a una più divina e spirituale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una settimana in early access ed è già tra i titoli più popolari diofha difatti totalizzato un picco di 172mila giocatori, rendendolo il quinto gioco attualmente più popolare della piattaforma. Non si tratta solo di una moda, oltre: il rating è alto, con 15mila recensioni positive e un user score dell'86%. Un risultatoper un titolo appena uscito e giocabile unicamente in linguaof, oltre, non è neanche il classico MMO o MOBA in grado di sconvolgere il mercato asiatico: è un sandbox con molti elementi simulativi, con lo scopo ultimo di ascendere dalla propria condizione di umanità a una più divina e spirituale. Leggi altro...

zazoomblog : Steam e gli indie cinesi superpopolari: il caso Tale of Immortal - #Steam #indie #cinesi #superpopolari: - misteruplay2016 : Steam e gli indie cinesi superpopolari: il caso Tale of Immortal - Eurogamer_it : #Steam e gli indie cinesi superpopolari: il caso #TaleofImmortal - GamingToday4 : Tale of Immortal supera i 170.000 utenti attivi su Steam - Micsugliando : Steam, la nuova classifica settimanale dei giochi più venduti: Dyson Sphere Program e un titolo ...: The second Chi… -