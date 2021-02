Tag Heuer si allea con Porsche (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tag Heuer e Porsche, un'unione che era già scritta nella loro storia e che vede oggi l'inizio di una nuova era, quella che le due maison definiscono come «la più forte partnership di sempre tra una casa automobilistica e un marchio di orologi». Tag Heuer Carrera Porsche Chronograph Tag Heuer Carrera Porsche ChronographMa facciamo un passo indietro. Che Tag Heuer abbia un debole per il mondo dei motori è cosa facilissima da verificare, non a caso due delle sue linee più iconiche fanno riferimento a questo universo: Carrera (nome che dice molto ai porschisti di tutto il mondo) e Monaco. Il primo, creato nel 1963 da Jack Heuer è un cronografo progettato per permettere ai piloti di leggere l’ora con un solo colpo d’occhio nel vivo dell’azione, Carrera è il ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tag, un'unione che era già scritta nella loro storia e che vede oggi l'inizio di una nuova era, quella che le due maison definiscono come «la più forte partnership di sempre tra una casa automobilistica e un marchio di orologi». TagCarreraChronograph TagCarreraChronographMa facciamo un passo indietro. Che Tagabbia un debole per il mondo dei motori è cosa facilissima da verificare, non a caso due delle sue linee più iconiche fanno riferimento a questo universo: Carrera (nome che dice molto ai porschisti di tutto il mondo) e Monaco. Il primo, creato nel 1963 da Jackè un cronografo progettato per permettere ai piloti di leggere l’ora con un solo colpo d’occhio nel vivo dell’azione, Carrera è il ...

mffashion_com : Tag Heuer e Porsche, nuova partnership per rafforzare la brand integration - puti_SIMO : RT @ZennithEsports: ?? Porsche TAG Heuer eSports Supercup ?? ?? NOW LIVE!: - QuiniNismo : RT @ZennithEsports: ?? Porsche TAG Heuer eSports Supercup ?? ?? NOW LIVE!: - ZennithEsports : ?? Porsche TAG Heuer eSports Supercup ?? ?? NOW LIVE!: -