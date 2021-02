T J Osborne | il cantante country ha fatto coming out | “Basta tenere alzato il velo”

Leggi su biccy

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo il mondo dello sport, adesso è arrivato unout anche tra i più noti cantanti. T.J.è uscito allo scoperto ed è il primo artistache ha firmato con una major ad averlo. Il frontman dei Brothersin un’intervista rilasciata al Time Magazine ha rivelato di essere gay, aggiungendo che i suoi cari lo sapevano da tempo. “Mi sento molto a mio agio ad essere gay. Mi sono trovato a essere cauto per non parlare di qualcosa con cui personalmente non ho problemi. È così strano.La gente si chiederà: ‘Perché è necessario parlarne?’ Personalmente sono d’accordo. Ma se mi presentassi ad una premiazione con un uomo sarebbe scioccante per molte persone. Non direbbero, ‘Oh, fantastico!’. Il modo in cui penso, il modo in cui agisco, il modo in cui mi ...