(Di giovedì 4 febbraio 2021) inviata da Samantha Carfi - All'attenzione dei sindacati: Io sono in graduatoria da almeno 15, e purtroppo con punteggio basso del diploma (non sto qui a spiegare perchè è basso) non sono mai stata chiamata nella mia città, roma. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze ATA: dare la possibilità a chi ha 45/55 anni di poter lavorare. Lettera -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze ATA

n.640 del 30 agosto 2017 e alle tabelle di valutazione dei titoli relative alle graduatorie di circolo e di istituto per ledel personalevalide per il triennio scolastico 2018/19, 2019/...Numerosi supplenti della scuola docenti ehanno ricevuto il pagamento dell'indennità di ... mentre prima del 01/01/1988 i contributi per lepresso scuole statali venivano versati nella ...I NUMERITREVISO Oltre 12mila domande per lavorare all'interno delle scuole come assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. Tante sono quelle attese nella Marca, anche a ...Comunicato Anief – Trova spazio anche nel primo partito di maggioranza l’emendamento Anief al Decreto Milleproroghe 2021 per la proroga dei contratti COVID (insegnanti e perso ...