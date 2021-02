Stati Uniti, il “mistero” delle venti milioni di dosi di vaccino (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fra le priorità dell’amministrazione Usa appena insediatasi c’è, naturalmente, la lotta al Covid-19 e il piano vaccini. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, l’amministrazione Biden dal prossimo 11 febbraio inizierà ad inviare direttamente i vaccini alle farmacie, in modo da ampliare la possibilità per gli americani di ricevere l’immunizzazione. “milioni di americani vanno nella loro InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fra le priorità dell’amministrazione Usa appena insediatasi c’è, naturalmente, la lotta al Covid-19 e il piano vaccini. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, l’amministrazione Biden dal prossimo 11 febbraio inizierà ad inviare direttamente i vaccini alle farmacie, in modo da ampliare la possibilità per gli americani di ricevere l’immunizzazione. “di americani vanno nella loro InsideOver.

fabfazio : Domenica 7 febbraio il 44° Presidente degli Stati Uniti @BarackObama a @chetempochefa. Thank you Mr. President!!! - chetempochefa : Vi aspettiamo domenica, dalle 20.00 su @RaiTre, per questa puntata straordinaria di #CTCF con l’intervista in esclu… - chetempochefa : Intervista in esclusiva al 44° Presidente degli Stati Uniti @BarackObama: domenica 7 febbraio a #CTCF da @fabfazio… - umberto_cocco : RT @CentroStudiInt: La penetrazione cinese in #Israele impensierisce gli #StatiUniti, a causa delle molteplici iniziative di #Pechino tra #… - Occe64 : RT @chetempochefa: Intervista in esclusiva al 44° Presidente degli Stati Uniti @BarackObama: domenica 7 febbraio a #CTCF da @fabfazio alle… -