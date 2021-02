Stasera in tv: “Quella casa nel bosco”, non il solito film dell’orrore (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stasera in tv: Quella casa nel bosco (2011), dallo scrittore dello straordinario Cloverfield Andrew Goddard, film dell’orrore completamente assorbito in una dimensione metacinematografica che sbeffeggia i cliché del genere. Lo fa senza rinunciare alla tensione e al sovrannaturale, in un sistema in cui nuove realtà si aggiungono come una serie di scatole cinesi. Realtà che solo l’antieroe complottista, mai così attuale, saprà svelare. Citazionismo alla Scream e riflessione sul cinismo dello spettatore, in un film misantropo e anticonvenzionale. Una sceneggiatura completamente coerente, fatta di echi, richiami, “trappole” dalle risoluzioni sorprendenti ma logiche nel mondo diegetico solidamente presentato, essa provoca lo spettatore in un gioco interattivo, dissacrante e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021)in tv:nel(2011), dallo scrittore dello straordinario Cloverfield Andrew Goddard,completamente assorbito in una dimensione metacinematografica che sbeffeggia i cliché del genere. Lo fa senza rinunciare alla tensione e al sovrannaturale, in un sistema in cui nuove realtà si aggiungono come una serie di scatole cinesi. Realtà che solo l’antieroe complottista, mai così attuale, saprà svelare. Citazionismo alla Scream e riflessione sul cinismo dello spettatore, in unmisantropo e anticonvenzionale. Una sceneggiatura completamente coerente, fatta di echi, richiami, “trappole” dalle risoluzioni sorprendenti ma logiche nel mondo diegetico solidamente presentato, essa provoca lo spettatore in un gioco interattivo, dissacrante e ...

