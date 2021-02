Sputnik ora 'attrae' anche l'Italia: cosa sappiamo sul vaccino di Putin (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'Unione europea vorrebbe contribuire a produrre il farmaco presentato direttamente dal presidente Putin. 'Ben venga', dicono diversi esperti Italiani dopo i risultati sull'efficacia pubblicati sulla ... Leggi su today (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'Unione europea vorrebbe contribuire a produrre il farmaco presentato direttamente dal presidente. 'Ben venga', dicono diversi espertini dopo i risultati sull'efficacia pubblicati sulla ...

PasqualeVacca12 : RT @Euroscettici: Per punire la #Russia di non so quale misfatto non abbiamo testato ne acquistato di conseguenza un vaccino che funziona… - shopenauerwho : RT @romatoday: Sputnik ora 'attrae' anche l'Italia: cosa sappiamo sul vaccino di Putin - Affaritaliani : Sputnik, ora il vaccino russo piace in Italia: “Incoraggiante, servono 2 mesi” - giuliog : RT @romatoday: Sputnik ora 'attrae' anche l'Italia: cosa sappiamo sul vaccino di Putin - romatoday : Sputnik ora 'attrae' anche l'Italia: cosa sappiamo sul vaccino di Putin -