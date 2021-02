Spreco alimentare | cala il cibo buttato nella spazzatura

(Di giovedì 4 febbraio 2021)loin Italia in era Covid, ma dise ne butta comunque ancora tanto. Nel 2020 sono 5,2 milioni le tonte di alimenti finititra quello che si getta tra le mura domestiche e quello che riguarda tutta la filiera. Un economico perduto di circa 9,7 miliardi di euro. Di cui 6 miliardi e 403 milioni didomestico nazionale, e oltre 3,2 miliardi di euro, invece, diin campo e nel commercio e distribuzione. 10 regole per combattere lo...

Su scala nazionale, in concomitanza della Giornata sulla prevenzione dello, istituita per il 5 febbraio di ogni anno e giunta già all'ottava edizione, Last Minute Market, l'...Il 5 febbraio ricorre la Giornata nazionale di prevenzione dello, un'occasione importante per sensibilizzare i cittadini su un tema etico rilevante e per porre l'attenzione sulla necessità di ridurre e gestire al meglio le eccedenze alimentari e ...In occasione della ottava Giornata Nazionale contro lo Spreco Alimentare, che si celebra domani, 5 febbraio, il Banco Alimentare della Calabria rivela un dato: nel 2020 è riuscito a ripartire una ...Diminuisce lo spreco alimentare con la pandemia. Il lockdown ha aiutato le persone a diventare più consapevoli. Domani 5 febbraio la Giornata Mondiale contro lo spreco ...