Spotify aumenta il prezzo dell’abbonamento Premium | quanto costa adesso

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 febbraio 2021)è l’azienda leader nel mondo dello streaming musicale. Nata in Svezia nel 2006, da un’intuizione di Daniel Ek e Martin Lorentzon, nel 2017 ha registrato un fatturato di oltre 4 miliardi di dollari. Il 2020, però, è stato un anno duro per tante compagnie, compresa: nonostante un aumento degli abbonati ha annunciato infatti una perdita netta più che triplicata nel 2020, causata dalle elevate spese operative. Per rientrare, ha deciso dire ildegli abbonamenti. Ma non per tutti., boom di abbonamenti ma perdite triplicate: cosa è successoha reso noto che la perdita netta, nel 2020, è stata pari a 581 milioni di euro. Nel 2019 la voce si era fermata a 186 milioni. Dall’altra parte, invece, ha registrato un notevole aumento di utenti attivi, ben ...