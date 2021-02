Spazio, l’Italia tra i fondatori di “Skao”: nuova era per la radioastronomia (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Osservatorio Ska, la nuova organizzazione intergovernativa dedicata alla radioastronomia, in cui è coinvolta anche l’Italia, come Paese fondatore, è stato ufficialmente inaugurato il 4 febbraio 2021 dopo la prima riunione del Consiglio dell’Osservatorio. Il nuovo Osservatorio, noto come Skao (Ska Observatory), con sede nel Regno Unito presso il sito Jodrell Bank, patrimonio mondiale dell’Unesco e con i due siti in Australia e Sudafrica, ha il compito di costruire e gestire i due più grandi e complessi array di radiotelescopi mai concepiti per rispondere a domande fondamentali sul nostro Universo. “L’Osservatorio SKA inizia la sua avventura con grandi prospettive – ha commentato Marco Tavani, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) – parte ora una nuova fase con la costruzione del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Osservatorio Ska, laorganizzazione intergovernativa dedicata alla, in cui è coinvolta anche, come Paese fondatore, è stato ufficialmente inaugurato il 4 febbraio 2021 dopo la prima riunione del Consiglio dell’Osservatorio. Il nuovo Osservatorio, noto come(Ska Observatory), con sede nel Regno Unito presso il sito Jodrell Bank, patrimonio mondiale dell’Unesco e con i due siti in Australia e Sudafrica, ha il compito di costruire e gestire i due più grandi e complessi array di radiotelescopi mai concepiti per rispondere a domande fondamentali sul nostro Universo. “L’Osservatorio SKA inizia la sua avventura con grandi prospettive – ha commentato Marco Tavani, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) – parte ora unafase con la costruzione del ...

