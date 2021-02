Spagna: Meno 77% di turisti nel 2020, estate incerta nel 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Spagna ha ricevuto solo 19 milioni di turisti stranieri nel 2020 a causa della pandemia. La caduta è, come ovunque, vertiginosa. Nel 2020, la Spagna ha accolto solo 19 milioni di turisti stranieri, ovvero il 77% in Meno rispetto al 2019.La Catalogna è rimasta la regione più visitata con 3,8 milioni di turisti, ma questa cifra è in calo dell’80% rispetto all’anno precedente. Gli arrivi sono diminuiti dell’87% alle Isole Baleari, del 77% in Andalusia e del 71% alle Canarie. La seconda destinazione turistica al mondo dopo la Francia, la Spagna ha chiuso il 2020 con oltre mezzo milione di disoccupati in più, principalmente nel turismo e negli hotel ed ha ancora circa 750.000 persone con un lavoro a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Laha ricevuto solo 19 milioni distranieri nela causa della pandemia. La caduta è, come ovunque, vertiginosa. Nel, laha accolto solo 19 milioni distranieri, ovvero il 77% inrispetto al 2019.La Catalogna è rimasta la regione più visitata con 3,8 milioni di, ma questa cifra è in calo dell’80% rispetto all’anno precedente. Gli arrivi sono diminuiti dell’87% alle Isole Baleari, del 77% in Andalusia e del 71% alle Canarie. La seconda destinazioneca al mondo dopo la Francia, laha chiuso ilcon oltre mezzo milione di disoccupati in più, principalmente nel turismo e negli hotel ed ha ancora circa 750.000 persone con un lavoro a ...

petergomezblog : Nell’anno del Covid il Pil è calato dell’8,9%. I Primi dati Istat sono meno peggio delle stime di governo, Fmi e B… - gabrielbar74 : @marcodifonzo @m_spagna almeno la Raggi ora lavora con meno stress... da #hastatolaRaggi a #hastatoConte - Antonio_Caramia : @valy_s Certo, la maggior parte dei decessi riguarda persone anziane ma, per questo, sono meno importanti? Ma state… - maaxxx95 : 600 in Germania non Spagna. In spagna comunque 2. Italia manca poco e varremo meno di un paese Balcanico. Già bisog… - Desmondo90 : @Nobbinnada @LauraGio_75 @fattoquotidiano @pdnetwork @Mov5Stelle Le lacune in questi mesi le hanno dimostrate i pre… -