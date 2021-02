Spadafora lascia così: “Non conoscevo il mondo dello sport”. Chi l’avrebbe mai detto? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – L’insostenibile incompetenza grillina emerge a ogni piè sospinto. Il problema, al riguardo, è l’ammissione tardiva da parte degli esponenti M5S. Prova ne è l’uscita di ieri, su Facebook, dell’ormai ex ministro dello sport Vincenzo Spadafora. “Quando diciassette mesi fa ho giurato come ministro per le Politiche giovanili e lo sport eravamo in un’altra era, in un momento completamente diverso da questo. Per molti anni – scrive Spadafora – avevo seguito le questioni relative ai diritti dell’infanzia e dei giovani, è sempre stato il centro del mio impegno. Non conoscevo invece il mondo dello sport, al quale mi sono avvicinato con curiosità, rispetto e attenzione”. L’ammissione tardiva di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – L’insostenibile incompetenza grillina emerge a ogni piè sospinto. Il problema, al riguardo, è l’ammissione tardiva da parte degli esponenti M5S. Prova ne è l’uscita di ieri, su Facebook, dell’ormai ex ministroVincenzo. “Quando diciassette mesi fa ho giurato come ministro per le Politiche giovanili e loeravamo in un’altra era, in un momento completamente diverso da questo. Per molti anni – scrive– avevo seguito le questioni relative ai diritti dell’infanzia e dei giovani, è sempre stato il centro del mio impegno. Noninvece il, al quale mi sono avvicinato con curiosità, rispetto e attenzione”. L’ammissione tardiva di ...

