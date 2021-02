Spadafora | Cigarini si sfoga sui social | “Lo si era capito da un pezzo”

Leggi su zon

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Fanno discutere le dichiarazioni dell’uscente ministro dello sport: “Non conoscevo il mondo dello sport”. Lucarisponde senza peli sulla lingua In questo momento delicato per la formazione del nuovo governo, non sono mancati i messaggi di congedo di chi, fino a poco tempo fa, era parte dell’esecutivo che ha dovuto fronteggiare la pandemia. Tra questi nelle ultime ore, ha scatenato delle polemiche tra sportivi e non, l’ormai ex ministro dello sport Vincenzo. Il ministro dello sport del Conte II, infatti nel suo messaggio d’addio ha dichiarato alcune cose che hanno fatto storcere il naso a molti. Tra tutti, sicuramente gli sportivi, visto cheha detto:“Per molti anni avevo seguito le questioni relative ai diritti dell’infanzia e dei giovani, è sempre stato il centro del mio ...