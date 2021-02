Space Sweepers, esce su Netflix il film sudcoreano di fantascienza (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ciò che resta della Terra può essere salvato dai netturbini dello spazio? Conosceremo la risposta a partire da venerdì 5 febbraio, giorno in cui il film sudcoreano 'Space Sweepers' verrà pubblicato ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ciò che resta della Terra può essere salvato dai netturbini dello spazio? Conosceremo la risposta a partire da venerdì 5 febbraio, giorno in cui il' verrà pubblicato ...

Ciò che resta della Terra può essere salvato dai netturbini dello spazio? Conosceremo la risposta a partire da venerdì 5 febbraio, giorno in cui il film sudcoreano 'Space Sweepers' verrà pubblicato all'interno del catalogo dei contenuti in streaming di Netflix. L'interesse per questa storia di fantascienza risiede soprattutto nella qualità media della produzione ...

Diventerà un caso? ? "Space sweepers" Dal 5 febbraio, il primo kolossal spaziale della Corea del Sud è ambientato nel 2092 e incentrato sul disadattato equipaggio di un'astronave. Effetti speciali ...

In streaming dal 5 febbraio, racconta di netturbini spaziali e di minacce globali: ecco trama, trailer e tutto quello che c'è da sapere ...

Netflix si prepara a un febbraio 2021 ricco di nuovi film e serie TV, tra produzioni originali e acquisite. Già gennaio 2021 era stato carico di novità, e il secondo mese dellan ...

