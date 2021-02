Southampton | che umiliazione all’Old Trafford

(Di giovedì 4 febbraio 2021) 9-0. Così è terminata la partita fra Manchester United e, martedì 2 febbraio. I Red Devils hanno vinto pesantemente sulla squadra di Hassenhüttl che non ha trovato scuse per giustificare questa brutta sconfitta. Lo United è sempre stato una delle squadre più forti della Premier League e ora occupa il secondo posto in classifica, subito dopo il Manchester City. Ilinvece si trova alla dodicesima posizione e quindi pressapoco a metà graduatoria. Manchester United – Sheffield United oggi 27 gennaio 2021, cos’è successo? Perdere subendo così tanti gol è umiliante. Alè successo due volte nell’arco di 16 mesi. L’allenatore Ralph Hasenhüttl è molto dispiaciuto del ...

