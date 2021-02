«Soulmates» | la nuova serie Amazon Prime Video tra fantascienza e amore Uscita | cast | trama

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tra i titoli di febbraio di, c'è, che dal nome (il riferimento esplicito alle «anime gemelle» risulta particolarmente calzante per il mese in cui ricorre San Valentino. Detto questo, serve tu storca il naso, perché se temi unamelensa e sdolcinata, perchéè piuttosto uno show che indaga la moltitudine delle relazioni in chiave Black Mirror. Con lasci-fi sono molti i punti in comune: l'ambientazione futuristica e il fatto che sia un'antologia di episodi a sé stanti. Soprattutto, dietro ac'è proprio William Bridges, qui in tandem come autore con Brett Goldstein (Superbob, Adult Life Skills). Davvero serve ricordare che Bridges è tra gli autori del (pluripremiato agli Emmy) Black Mirror e di Stranger Things? Non è un caso, infatti, se nel ...