"Sono alla deriva, intervenga Malta". Ma i migranti vanno verso l'Italia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mauro Indelicato Sono 90 i migranti a bordo di un barcone che dopo il mancato intervento maltese adesso puntano su Lampedusa. In 110 invece Sono segnalati in navigazione su un altro mezzo partito dalla Libia Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche nel Mediterraneo, Sono riprese anche le partenze dei migranti dalla Libia verso l'Italia. Sono due le imbarcazioni segnalate in difficoltà nelle ultime ore da Alarm Phone. Il network telefonico su Twitter ha parlato di complessivi 200 migranti alla deriva. In 90 Sono su un barcone segnalato già ieri pomeriggio, in 110 invece su un altro mezzo con cui Sono stati ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mauro Indelicato90 ia bordo di un barcone che dopo il mancato intervento maltese adesso puntano su Lampedusa. In 110 invecesegnalati in navigazione su un altro mezzo partito dLibia Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche nel Mediterraneo,riprese anche le partenze deiLibial'due le imbarcazioni segnalate in difficoltà nelle ultime ore da Alarm Phone. Il network telefonico su Twitter ha parlato di complessivi 200. In 90su un barcone segnalato già ieri pomeriggio, in 110 invece su un altro mezzo con cuistati ...

FrancescoBonif1 : La trattava: - no al MES (neppure 1/6) - no a prescrizione - no alla Torino/Lione - Intoccabile Bonafede - Intoccab… - borghi_claudio : È vero. La chiave di tutto è stata lo scambio fra il nostro si allo scostamento e il no di FI alla riforma del MES.… - Quirinale : #Mattarella:Da scioglimento delle Camere del 2013 sono trascorsi 4 mesi,nel 2018 sono trascorsi 5 mesi,si trattereb… - Niandra_LaDes69 : RT @Fabiusfax: Qui @borghi_claudio risponde alla domanda che ponevo (non alla mia che son nessuno, il mio tw sarà annegato tra i 100.000 de… - Italia_Notizie : 'Sono alla deriva, intervenga Malta'. Ma i migranti vanno verso l'Italia -