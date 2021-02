Sondaggi politici elettorali oggi 4 febbraio 2021: centrodestra avanti in tutti gli scenari (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 4 febbraio 2021: tutti i dati Sondaggi politici elettorali – Dopo il nulla di fatto del mandato esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico, il Capo dello Stato ha incaricato Mario Draghi per formare un nuovo governo e risolvere così questa crisi. Secondo il Sondaggio di Euromedia Research, il centrodestra continua a vedere aumentare i propri consensi. Se si andasse a votare oggi, secondo gli ultimi Sondaggi, la coalizione di centrodestra infatti otterrebbe la maggioranza in Parlamento e quindi il governo del Paese. Non a caso Matteo Salvini e soprattutto Giorgia Meloni premono per un ritorno ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021)i dati– Dopo il nulla di fatto del mandato esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico, il Capo dello Stato ha incaricato Mario Draghi per formare un nuovo governo e risolvere così questa crisi. Secondo ilo di Euromedia Research, ilcontinua a vedere aumentare i propri consensi. Se si andasse a votare, secondo gli ultimi, la coalizione diinfatti otterrebbe la maggioranza in Parlamento e quindi il governo del Paese. Non a caso Matteo Salvini e soprattutto Giorgia Meloni premono per un ritorno ...

Luigi_Sbrescia_ : @frau_simonetta @GianfryDiMaio Coinvolgere Gianfry Di Maio in sondaggi politici non crea un conflitto di interessi?… - utini19 : Sondaggi politici elettorali oggi 3 febbraio 2021: male Salvini e Meloni, in crescita 5 Stelle… - AndreaDiFiore18 : Dopo l’incapacità dei segretari politici nel trovare un compromesso,ritengo doverosa una presa di coscienza da part… - alessandro_CN69 : Appena sentito Massimo De Manzoni, vice direttore de La Verità, dire che in Italia non ci sono politici e partiti a… - GinoDisera : Ho 68 anni e non sono mai stato intervistato per i sondaggi politici, forse usano sempre gli stessi numeri telefoni… -