Sondaggi elettorali Euromedia: crescono i partiti di centro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nonostante il Quirinale abbia giocato la carta Draghi, le elezioni rimangono un’opzione sul tavolo. È utile quindi dare un’occhiata alle ultime intenzioni di voto registrate dagli istituti demoscopici. Partiamo dal Sondaggio Euromedia Research per Porta a Porta andato in onda il 2 febbraio, giorno in cui andava definitivamente in pezzi la possibile nascita di un Conte ter. L’istituto diretto da Alessandra Ghisleri ha ipotizzato tre scenari: uno attuale, uno con il partito di Conte in campo e uno con il premier dimissionario a capo del M5S. Nel primo scenario Pd e M5S sono dati rispettivamente al 19,5% e 14,1% mentre La Sinistra è sondata al 3,2%. In totale la coalizione giallo rossa, se si andasse al voto, raccoglierebbe il 36,8% dei consensi. Nel secondo scenario, una lista Contiana otterrebbe il 9,8% succhiando però voti a dem e pentastellati. I ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nonostante il Quirinale abbia giocato la carta Draghi, le elezioni rimangono un’opzione sul tavolo. È utile quindi dare un’occhiata alle ultime intenzioni di voto registrate dagli istituti demoscopici. Partiamo dalResearch per Porta a Porta andato in onda il 2 febbraio, giorno in cui andava definitivamente in pezzi la possibile nascita di un Conte ter. L’istituto diretto da Alessandra Ghisleri ha ipotizzato tre scenari: uno attuale, uno con il partito di Conte in campo e uno con il premier dimissionario a capo del M5S. Nel primo scenario Pd e M5S sono dati rispettivamente al 19,5% e 14,1% mentre La Sinistra è sondata al 3,2%. In totale la coalizione giallo rossa, se si andasse al voto, raccoglierebbe il 36,8% dei consensi. Nel secondo scenario, una lista Contiana otterrebbe il 9,8% succhiando però voti a dem e pentastellati. I ...

