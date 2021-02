Somma Vesuviana, chiusura scuole medie: troppi positivi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Disposizione di chiusura per le scuole medie dell'Istituto San Giovanni Bosco fino al 13 febbraio a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Covid, scuole medie chiuse per troppi casi a Somma Vesuviana su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 febbraio 2021) Disposizione diper ledell'Istituto San Giovanni Bosco fino al 13 febbraio a, in provincia di Napoli. Covid,chiuse percasi asu Notizie.it.

SoniaSodano : Foto appena pubblicata @ Somma Vesuviana - Scisciano : Somma Vesuviana, video James Bond. Di Sarno:”La casa di moda internazionale Throwback sceglie il nostro paese come… - occhio_notizie : In #Campania il nuovo spot di #JamesBond - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Contagi in classe: scuola chiusa fino a San Valentino - NapoliToday : #Cronaca Contagi in classe: scuola chiusa fino a San Valentino -