"Solo da noi uno così decide". Mauro Corona, valanga politica su Matteo Renzi: una umiliazione totale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si parla di crisi di governo anche ad Accordi&Disaccordi il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi. Qui, ospite mercoledì 3 febbraio Mauro Corona. Lo scrittore non ha lesinato critiche e al Solo nome di Matteo Renzi si è scatenato: “Solo in un Paese come l'Italia, uno che è stato cacciato via da un referendum e che ha il 2 per cento di voti, decide lui, ma dove siamo finiti? – si è chiesto per poi rivangare il passato – Uno che tra l'altro aveva annunciato: ‘Se perdo, mi ritiro dalla politica‘”. così non è stato, anzi. Il leader di Italia Viva è riuscito nell'ennesimo ribaltone: far cadere il governo guidato da Giuseppe Conte e lanciare la possibilità di un governo istituzionale. Possibilità sempre più ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si parla di crisi di governo anche ad Accordi&Disaccordi il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi. Qui, ospite mercoledì 3 febbraio. Lo scrittore non ha lesinato critiche e alnome disi è scatenato: “in un Paese come l'Italia, uno che è stato cacciato via da un referendum e che ha il 2 per cento di voti,lui, ma dove siamo finiti? – si è chiesto per poi rivangare il passato – Uno che tra l'altro aveva annunciato: ‘Se perdo, mi ritiro dalla‘”.non è stato, anzi. Il leader di Italia Viva è riuscito nell'ennesimo ribaltone: far cadere il governo guidato da Giuseppe Conte e lanciare la possibilità di un governo istituzionale. Possibilità sempre più ...

riccardo_fra : Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un Governo al Paese, ma noi siamo sempre stati… - borghi_claudio : E quale sarebbe la maggioranza che sosterrà Draghi? Il M5S vota Draghi? Quello che faremo noi ovviamente non pot… - patriziaprestip : Mi ha fermato per strada un elettore @pdnetwork: - Prestipino, ma a noi cittadini qualcuno ci pensa lì ai piani al… - moonvchildd : RT @lunatiqe: ma infondo cos’è una line se non la linea che divide noi dai nostri obiettivi distrutti e rovinati e irraggiungibili perché o… - EleMaBo : @SempreCler @alesframe Allora ha aperto oggi ?? ... noi invece spaghetti allo scoglio In via Mazzini. Non fanno buona solo la pizza! -