Solo a dicembre 101mila posti di lavoro persi, 99mila erano occupati da donne (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'assoluta inadeguatezza della gestione del governo, che ha fatto acqua da tutte le parti, ha aggravato pesantemente la situazione di crisi economica in cui l'Italia si trovava. La Pandemia ha brutalmente messo a nudo le disastrose condizioni di depauperazione del sistema non Solo sanitario, ma anche scolastico e dei trasporti. I dati forniti dall'Istat per quanto concerne il mondo del lavoro non Solo sono allarmanti in generale, ma indicano anche altre gravissime tendenze di fondo. "Ogni ora 50 persone perdono il lavoro", ha riferito la Stampa. Nel mese di dicembre, mese che è stato il più nero in Italia per quanto riguarda la perdita di posti di lavoro, si sono contate 101mila perdite. È necesario evidenziare che di queste 101mila ...

