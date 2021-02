Situazione confusa Maggioranza cercansi

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) E adesso si tratta di vedere se e come Mario Draghi (insieme a Sergio Mattarella) riuscirà a costruire il consenso parlamentare per mettere in piedi il suo governo «di alto profilo» e «senza riferimento ad alcuna formula politica» come recita l’incarico ricevuto dal Capo dello Stato. Sulle prime la, come dice Goffredo Bettini, è: la rapidità con cui il Quirinale ha chiuso il tentativo «Conte-ter» e ha aperto quello del governo «del presidente» ha messo in difficoltà tutti, soprattutto coloro che non avevano un piano B rispetto alla semplice riproposizione del governo giallo-rosso messo in crisi da Matteo Renzi. Il Pd di Zingaretti per esempio, sembra proprio che non se lo aspettasse, è stato preso in contropiede e ha reagito come vogliono la sua storia e la sua natura, con senso di responsabilità.