Sileri: "Riaprirei ristoranti, cinema e teatri da fine febbraio, ecco come"

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto a "Porta a porta", parlando della possibilità del cosiddetto stop and go: "A mio avviso, così facendo, sarebbe possibile lasciare aperti i ristoranti anche la sera a partire da febbraio. Il coprifuoco resterebbe alle ore 22, ma il Cts farà le sue valutazioni. In virtù della campagna vaccinale e del progredire dell'immunità, inoltre, anche teatri e cinema potrebbero tornare ad essere aperti. Posti assegnati una fila si è e una no e controllo della temperatura". Sileri ha poi criticato i medici 'negazionisti': "Mi viene da dire che hanno sbagliato lavoro se dopo tutto quello che è accaduto hanno ancora certe convinzioni".

