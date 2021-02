Sileri |   Con ' stop and go' riaprirei tutto a fine febbraio

(Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - "Con unoand go, dasi possono riaprire i ristoranti la sera, lasciando le ore 22 come coprifuoco, anche se a me questa parola non piace". Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolonel corso di 'Porta a porta', sottolineando che si tratta di una sua opinione e che c'è un Comitato tecnico-scientifico che fa le sue valutazioni. A parere di, "con il progredire dell'immunità, che comunque c'è, e la campagna vaccinale, potrebbero riaprire, sempre con controlli rigidi, cinema, teatri e via dicendo. Controlli la temperatura, una fila sì e una no, i posti sono assegnati...", tenendo anche conto che occorre subito intervenire non appena scatti una variabile nella situazione che lo richieda.

