Si rimodula il piano vaccini | da febbraio ad aprile le dosi per 14 milioni di italiani

PivaPaola : RT @GoodMorningIT: Draghi accetta l'incarico con riserva | L'Italia rimodula il piano vaccinale | TikTok chiude ai minori di 13 anni | Pare… - GoodMorningIT : Draghi accetta l'incarico con riserva | L'Italia rimodula il piano vaccinale | TikTok chiude ai minori di 13 anni |… - LiveSicilia : Il governo rimodula il piano vaccini: “Manca il 60% delle dosi” -

Ultime Notizie dalla rete : rimodula piano

TUTTO mercato WEB

Cresce l'attesa per il vaccino italiano Reithera, che potrebbe essere pronto entro l'estate, per il quale le Regioni sarebbero disposte a partecipare al sostegno allo Spallanzani e velocizzare l'...Nuovo incontro oggi tra governo e Regioni per rimodulare ilvaccini a seguito dei ritardi della produzione e dopo l'approvazione da parte dell'Aifa del farmaco di AstraZeneca, più adatto agli under 55. I ministri Boccia e Speranza, incontrano i ...Nuovo incontro oggi tra governo e Regioni per rimodulare il piano vaccini a seguito dei ritardi della produzione e dopo l’approvazione da parte dell’Aifa del farmaco di AstraZeneca, più adatto agli un ...Il portavoce del Pentagono di Biden rimodula una linea seguita dall'amministrazione Trump. Gli americani vogliono la pace in Afghanistan, ma per ora i Talebani sembrano non rispettare gli accordi alla ...