Sì al governo Draghi | ma solo se si vota a settembre Fassina | “Iv ha sfasciato l’intesa M5S-Leu-Pd Ora bisogna lavorare per rafforzare l’alleanza in vista delle amministrative”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “Come mi sono sentito due giorni fa? Sarò sincero: è stata la giornata più umiliante della mia vita politica fino ad ora”. Probabilmente giudizio più negativo su quanto accaduto nelle ultime ore prima della decisione di Sergio Mattarella di chiamare al Quirinale Mario, il deputato di Leu Stefanonon poteva darlo. “È evidente il fallimento della classe dirigente. Che è, però, il fallimento derivante dall’obiettivo perseguito scientificamente da una sola persona”. Immagino lei si riferisca a Matteo Renzi. Italia viva ha interpretato l’insofferenza dell’establishment che, per così dire, ha suonato la campanella di fine ricreazione. I renziani si sono prestati a quest’esigenza nell’illusione di conquistare ora spazio politico. E condannando per sempre l’ipotesi di un Conte-ter. Con tutti i limiti di questo, ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - Janus0148 : GOVERNO #DRAGHI, IL DELITTO PERFETTO - Arnaldo Vitangeli #Byoblu24 - federico_bosco : RT @Open_gol: Prima i piccoli, poi Pd, Forza Italia, e Fdi. Il 6 febbraio tocca a Lega e M5s. Il calendario delle consultazioni?? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : governo Draghi

TUTTI I VIDEO Marioha accettato con riserva l'incarico di formare il nuovoche gli ha conferito il presidente della Repubblica Mattarella. 'È un momento difficile. L'emergenza ...I leader del centrodestra, quindi, potrebbero presentarsi divisi all'appuntamento con: dopo la presa di posizione di Silvio Berlusconi sul, al momento non emerge una posizione ...Il centrodestra andrà separato da Draghi, iniziando da Fratelli d’Italia, seguito da Forza Italia e il giorno dopo dalla Lega. Si concluderanno, invece, sabato 6 febbraio, con l’ultima delegazione – q ...CRONACA ORA PER ORA. 15.05 – Zingaretti: “Grazie al presidente Conte”. “Grazie al presidente Conte. 9.19 – Draghi lascia casa sua in Umbria. Mario Draghi Draghi ha lasciato la sua casa alle porte di C ...