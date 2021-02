Sesto San Giovanni, a bordo di un auto rubata non si fermano all’alt dei militari: arrestati due albanesi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella giornata di ieri mercoledì 3 febbraio, alle ore 14 circa a Sesto San Giovanni i militari della sezione radiomobile del NOR (Nucleo Operativo e Radiomobile) hanno arrestato per “resistenza a pubblico ufficiale in concorso” due albanesi, un 28enne pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e un 37enne pregiudicato per reati contro la persona td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella giornata di ieri mercoledì 3 febbraio, alle ore 14 circa aSandella sezione radiomobile del NOR (Nucleo Operativo e Radiomobile) hanno arrestato per “resistenza a pubblico ufficiale in concorso” due, un 28enne pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e un 37enne pregiudicato per reati contro la persona td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

