Serie B, gli arbitri del 21° turno: Monza-Empoli a Giua (Di giovedì 4 febbraio 2021) Attraverso i canali ufficiali dell’AIA, sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 21^ giornata di Serie B: h 21.00 Lecce – Ascoli: Marchetti h 14.00 Brescia – Cittadella: Dionisi h 14.00 Cosenza – Spal: Abbattista h 14.00 Cremonese – Pisa: Pezzuto h 14.00 Frosinone – Venezia: Amabile h 14.00 Pescara – Reggina: Maresca h 14.00 Salernitana – Chievo: Sozza h 16.00 Monza – Empoli: Giua h 18.00 Pordenone – Lr Vicenza: Volpi h 21.00 Reggiana – V. Entella: Gariglio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Attraverso i canali ufficiali dell’AIA, sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 21^ giornata diB: h 21.00 Lecce – Ascoli: Marchetti h 14.00 Brescia – Cittadella: Dionisi h 14.00 Cosenza – Spal: Abbattista h 14.00 Cremonese – Pisa: Pezzuto h 14.00 Frosinone – Venezia: Amabile h 14.00 Pescara – Reggina: Maresca h 14.00 Salernitana – Chievo: Sozza h 16.00h 18.00 Pordenone – Lr Vicenza: Volpi h 21.00 Reggiana – V. Entella: Gariglio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

corsi_gabriele : Mio padre è una delle persone più intelligenti che abbia conosciuto. Con l’età e una serie di malattie ha perso luc… - AnnalisaChirico : Se ho ben capito, il governo che non funzionava adesso funzionerà, con gli stessi partiti e lo stesso premier. Gli… - Gazzetta_it : #Inter, accordo con la squadra: gli stipendi di novembre e dicembre posticipati a fine stagione - Ahoneststarfish : Io raga non posso guardare una serie in cui ogni stagione cambiano personaggi ma con gli stessi attori perché poi m… - PulcinoRossoner : RT @micheleboldrin: Per la serie 'bisato onto e dispera prova a far capriole', abbiamo presentato la panzana quotidiana del responsabile ec… -