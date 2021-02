Serie A: Juventus superfavorita contro la Roma il ko in coppa Italia non pesa sull'Inter: «2» fisso al Franchi (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Roma 4 febbraio 2021) - I bianconeri (1,75), convincono gli scommettitori: il 54% dice «1», sui giallorossi il 23% delle giocate. Nerazzurri nettamente avanti (1,57) in casa della Fiorentina. Roma, 4 febbraio 2021 – Sabato pomeriggio da partita di cartello: la Juventus, alle 18, ospita la Roma puntando al sorpasso in classifica. I giallorossi vengono da due vittorie in campionato, ma sono alle prese con la diatriba tra Dzeko e Fonseca. Un po' per l'incertezza sulla presenza dell'attaccante, molto per la Serie negativa sugli scontri diretti (allo Stadium la Juve ha vinto dieci partite su undici perdendo solo quella, ininfluente, dello scorso 1 agosto), la Roma resta poco affidabile per analisti e scommettitori di Planetwin365. Il successo bianconero è dato a 1,75, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) (4 febbraio 2021) - I bianconeri (1,75), convincono gli scommettitori: il 54% dice «1», sui giallorossi il 23% delle giocate. Nerazzurri nettamente avanti (1,57) in casa della Fiorentina., 4 febbraio 2021 – Sabato pomeriggio da partita di cartello: la, alle 18, ospita lapuntando al sorpasso in classifica. I giallorossi vengono da due vittorie in campionato, ma sono alle prese con la diatriba tra Dzeko e Fonseca. Un po' per l'incertezzaa presenza dell'attaccante, molto per lanegativa sugli scontri diretti (allo Stadium la Juve ha vinto dieci partite su undici perdendo solo quella, ininfluente, dello scorso 1 agosto), laresta poco affidabile per analisti e scommettitori di Planetwin365. Il successo bianconero è dato a 1,75, il ...

