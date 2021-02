Serie A: il voto sui fondi può slittare, c’è il pericolo Superlega (Di giovedì 4 febbraio 2021) I soldi per la Serie A in arrivo dai fondi d’investimento sono messi in pericolo dalla possibile creazione della Superlega. I dettagli Secondo quanto riferito da Repubblica, nella giornata di oggi le venti società di Serie A dovrebbero approvare la creazione di una media company cedendone il 10% a Cvc, Advent e Fsi. Il voto però potrebbe slittare perché da alcuni club spingono per attendere l’esito dell’asta diritti Tv, per cui la Lega Serie A punta ad incassare 1,15 miliardi di euro a stagione. Inoltre ci sono le preoccupazioni legate alla clausola sulla creazione della Superlega che comporterebbe il ristoro dell’investimento (1,7 miliardi di euro). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) I soldi per laA in arrivo daid’investimento sono messi indalla possibile creazione della. I dettagli Secondo quanto riferito da Repubblica, nella giornata di oggi le venti società diA dovrebbero approvare la creazione di una media company cedendone il 10% a Cvc, Advent e Fsi. Ilperò potrebbeperché da alcuni club spingono per attendere l’esito dell’asta diritti Tv, per cui la LegaA punta ad incassare 1,15 miliardi di euro a stagione. Inoltre ci sono le preoccupazioni legate alla clausola sulla creazione dellache comporterebbe il ristoro dell’investimento (1,7 miliardi di euro). Leggi su Calcionews24.com

